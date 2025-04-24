Обсуждены вопросы совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) совместно с Национальным депозитным центром состоялась встреча в формате "открытого микрофона" с участием представителей ряда акционерных обществ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ходе встречи была представлена важная информация по совершенствованию корпоративного управления в акционерных обществах, составлению годовых отчетов эмитентов в порядке, предусмотренном законодательством, созыву общих собраний акционеров и осуществлению деятельности обществ в соответствии с законодательством. Участникам встречи были даны ответы на актуальные вопросы.

Отмечается, что ранее Центральный банк уже проводил подобные встречи в различных регионах страны с целью повышения правовой осведомлённости представителей акционерных обществ.

Подчеркивается, что данные инициативы, направленные на усиление защиты прав инвесторов, будут продолжены и в дальнейшем.

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