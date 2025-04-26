Узбекистан и Китай обсудили расширение сотрудничества по "зелёным" полезным ископаемым

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам «зелёных» полезных ископаемых с участием делегаций министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и министерства торговли Китая, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в производстве технологических металлов, которые являются ключевым сырьём для развития «зелёной» экономики - в частности, в сфере возобновляемой энергетики, электромобилестроения и высокотехнологичных отраслей.

Представили и специалисты АО «Узбекский комбинат технологических металлов» представили свои инициативы. Они рассказали о текущих инвестиционных проектах, направленных на создание полной производственной цепочки - от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Эти инициативы включены в Программу развития критически важных минералов на 2025–2026 годы.

По итогам заседания стороны договорились совместно разработать предложения по финансированию обсуждаемых проектов в кратчайшие сроки.

Среди представленных инициатив - инновационные решения в области переработки техногенных отходов, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и внедрение современных технологий.