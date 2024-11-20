Природный газ играет ключевую роль в глобальной устойчивости - ФСЭГ на COP29

БАКУ /Trend/ - Природный газ в настоящее время удовлетворяет 23 процента мировых потребностей в первичной энергии, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммед Хамель на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

Он подчеркнул незаменимую роль природного газа в мировом энергетическом ландшафте, отметив его вклад в экономический рост, экологическую устойчивость и продовольственную безопасность. "Природный газ стимулирует экономический рост, повышает уровень жизни, снижает загрязнение окружающей среды в домах, улучшает качество воздуха в городах и сокращает выбросы парниковых газов", — отметил Хамель.

Хамель также акцентировал внимание на том, что природный газ является надежным партнером для непостоянных возобновляемых источников энергии, обеспечивая стабильность, когда солнечные, ветровые или гидроэнергетические системы сталкиваются с перебоями в работе. Он отметил его важность для обезуглероживания трудных для декарбонизации отраслей промышленности с помощью экономически эффективного голубого водорода, а также подчеркнул его решающее значение для глобальной продовольственной безопасности как основного сырья для производства удобрений.

"По мере роста мирового населения и расширения экономики потребность в природном газе будет увеличиваться, а не уменьшаться", — подтвердил Хамель.

Генеральный секретарь сослался на Алжирскую декларацию, принятую на 7-м саммите ФСЭГ, в которой содержится призыв к укреплению сотрудничества между странами-членами для повышения роли природного газа в устойчивом развитии. Декларация также подчеркивает необходимость устранения барьеров на пути своевременных инвестиций, финансовых потоков и доступа к технологиям на справедливой основе.

Хамель подчеркнул, что итоги COP29 должны способствовать финансированию проектов в области природного газа и внедрению более чистых технологий, таких как улавливание, утилизация и хранение углерода (CCU). "Это важно для достижения справедливых, всеобъемлющих и упорядоченных преобразований в энергетике, которые никого не оставят в стороне", — заключил он.