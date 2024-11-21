Расходы Азербайджана на импорт продуктов питания выросли на 10,2%

БАКУ /Trend/ - Стоимость импортированных в Азербайджан продуктов питания в январе-октябре этого года составила 1,9 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за 10 месяцев текущего года объем импорта продовольственных товаров увеличился на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре этого года удельный вес продовольственных товаров в общем объеме импорта страны составил 11,84 процента.

За отчетный период в Азербайджан было импортировано 48,2 тысячи тонн мяса на сумму 104,8 миллиона долларов США, что на 13,4 тысячи тонн (38,5 процента) больше в весовом и на 34,8 миллиона долларов США (49,7 процента) больше в стоимостном отношении, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за январь-октябрь текущего года в страну было импортировано 10 тысяч 353 тонны молока и сливок на сумму 20,5 миллиона долларов США и 13 тысяч 204 тонны масла и других масел из молока на сумму 73,6 миллиона долларов США.

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