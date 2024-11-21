Крайне важно договориться на COP29 по ключевым направлениям Парижского соглашения - представитель Великобритании

БАКУ /Trend/ - Крайне важно достичь договоренности на COP29 по всем ключевым направлениям Парижского соглашения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала специальный представитель Соединенного Королевства по вопросам климата Рэйчел Кайтс на пресс-конференции в рамках COP29.

"Крайне важно достичь соглашения здесь, на COP29, по всем ключевым направлениям Парижского соглашения: смягчению последствий изменения климата, адаптации и финансированию. Великобритания готова оказывать поддержку и сотрудничать со всеми странами и председательством для достижения новой коллективной количественной цели (NCQG)", — заявила она.

По ее словам, необходимо установить NCQG, которая ускорит действия, направленные на удержание цели в 1,5°C в пределах досягаемости.

"Новый ориентир должен быть амбициозным, реалистичным и достижимым, с приоритетом на государственное финансирование, но при этом с возможностью привлечения еще большего объема частного капитала. Он должен также подчеркивать необходимость ускорения реформы международных финансовых институтов и многосторонних климатических фондов. Нам нужно требовать более решительных мер в области устойчивости долговой нагрузки и обеспечения более легкого доступа для развивающихся стран", — добавила она.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.