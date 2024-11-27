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Стали известны расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2025 год

Экономика Материалы 27 ноября 2024 12:41 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Стали известны расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана.

Согласно документу, расходы фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждаются в размере 260 миллионов 700 тысяч манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

- Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год составляют 206 миллионов 400 тысяч манатов:

- 54 миллиона 300 тысяч манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2025 года.

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