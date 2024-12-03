В Нахчыване выставлен на продажу ряд сырья и материалов - цены (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ряд сырья и материалов будет выставлен на аукцион юридическим лицом публичного права "Центр организации аукционов", подведомственным Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Trend в Государственной службе, аукцион состоится 10 января 2025 года.

Стоимость выставленных на продажу 19 единиц различного сырья и материалов варьируется от 70 до полумиллиона манатов.

На аукцион допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством считаются покупателями, представили заказ и другие необходимые документы не позднее, чем за 3 банковских дня до начала аукциона и заплатили задаток в размере 5 процентов от первоначальной цены продажи объекта приватизации.

Заказы будут приниматься юридическим лицом публичного права "Центр организации аукционов" при Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики не позднее, чем за 3 (три) банковских дня до проведения аукциона по адресу: город Нахчыван, 8-я улица, 1/5A.

Список сырья и материалов, которые будут выставлены на аукцион 10 января 2025 года, дан в таблице.

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