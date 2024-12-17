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Названы данные по производству нефтепродуктов в Азербайджане

Экономика Материалы 17 декабря 2024 20:24 (UTC +04:00)
Названы данные по производству нефтепродуктов в Азербайджане

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Общая стоимость производства в сфере производства нефтепродуктов составила 4390,5 млн манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно данным, это на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Было отмечено, что производство мазута увеличилось в 4,8 раза, смазочных масел - на 17,8 процента, керосина - на 1,6 процента, уменьшилось производство автомобильного бензина - на 9,4 процента, нефтяного битума - на 7,7 процента, а нефтяного кокса - на 18,1 процента.

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