В Азербайджане произведены страховые выплаты по лимонным, мандариновым и апельсиновым садам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществлена крупная страховая выплата за ущерб, нанесенный производству цитрусовых.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, Фонд аграрного страхования выплатил ООО Mriya, функционирующему в аграрной сфере в Лянкяране, 27 тысяч манатов за ущерб, нанесенный лимонному, мандариновому и апельсиновому садам.

"Согласно информации, в результате заморозков пострадали фруктовые сады, но поскольку они были застрахованы, Фонд аграрного страхования компенсировал понесенный ущерб.

Напомним, что в целом за 2023-2024 годы фермерам Лянкяран-Астаринского региона по страхованию растениеводческой сфере было выплачено 238 тысяч манатов страховых выплат. Если в 2023 году в регионе было выплачено 61,5 тысячи манатов, то в 2024 году эта цифра увеличилась почти в 3 раза и превысила 176 тысяч манатов.

Отметим, что список продуктов, покрываемых аграрным страхованием, расширился. В 2023 году в этом регионе были произведены платежи по ячменю, пшенице и абрикосам, а в 2024 году - по ячменю, пшенице, рису, миндалю, абрикосам, картофелю, гороху, лимону, мандаринам и апельсинам.

Также расширились риски, покрываемые страховыми случаями по регионам. Так, в Лянкяран-Астаринском регионе выплаты производились в основном по ущербу, причинённому градом, штормом, ураганом, аномальным снегопадом, наводнениями, заморозками, действиями третьих лиц и нападениями диких животных.

В Лянкяран-Астаринском регионе также проведена аграрная страховая выплата по животноводству. За последние 2 года в Лянкяран-Астаринском регионе в животноводческой сфере было выплачено 11720 манатов. Эти выплаты осуществлялись в Лянкяранском и Астаринском районах",- говорится в сообщении ведомства.

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