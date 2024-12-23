Осуществлены первые грузоперевозки с применением электронного разрешения между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Успешно завершена работа по созданию и интеграции системы "E-permit", позволяющей обмениваться и выдавать бланки "разрешений" в электронном виде между Турцией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, в рамках реализации проекта было начато применение электронного разрешения на двусторонние грузоперевозки между двумя странами, и были выполнены первые тестовые перевозки.

"С применением электронного разрешения 16 декабря в Азербайджан прибыл первый грузовой автомобиль, принадлежащий турецкой компании-перевозчику. А первый грузовой автомобиль, получивший электронный бланк "разрешение" и выехавший из Азербайджана, 18 декабря въехал на территорию Турции", - отмечается в сообщении.

Электронизация разрешений существенно упрощает таможенные процедуры. Электронные бланки разрешений, выданные Турцией, и информация о грузовых транспортных средствах, на которые выдано разрешение, передаются в систему VAIS Государственного таможенного комитета через информационную систему Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в режиме реального времени. Грузовым транспортным средствам, приближающимся к пункту пропуска, обеспечивается въезд на территорию страны без дополнительной потери времени, связанной с регистрацией бланка разрешения, говорится в сообщении.

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