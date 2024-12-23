ЦБ Азербайджана провел обсуждения с участием экспертов по виртуальным активам

БАКУ /Trend/ - ЦБ Азербайджана провел мероприятие на тему "Виртуальные активы и потребности рынка: экспертное обсуждение" с участием экспертов в данной сфере.

Как сообщает Trend со ссылкой на регулятора, на мероприятии обсуждались такие темы, как создание структуры регулирования и контроля над виртуальными активами, рынок виртуальных активов и регуляторный подход Центрального банка в этой области.

Согласно информации, участники также ознакомились с опытом, полученным в сфере регулирования виртуальных активов в Казахстане и Турции.

В ходе обсуждений были выдвинуты различные предложения по текущим вызовам, рискам и потенциальным возможностям на рынке виртуальных активов, а также по интеграции этих активов в финансовом секторе.

Между экспертами, участвовавшими во встрече, были проведены интерактивные обсуждения и даны ответы на вопросы участников мероприятия.

Проведенные обсуждения создадут возможность использовать международный опыт в этой области, что позволит сформировать нормативную основу рынка виртуальных активов в стране, тем самым обеспечивая более безопасное и прозрачное управление рынком.

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