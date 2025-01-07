В Азербайджане снижена ставка налога на источник выплаты с постоянного представительства нерезидента

БАКУ /Trend/ - В Налоговый кодекс Азербайджана были внесены изменения с целью стимулирования инвестиционной среды и предпринимательской деятельности, а также снижения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, в частности, была снижена ставка налога, удерживаемого на источнике выплаты, с чистой прибыли постоянного представительства нерезидента.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Отмечается, что в прошлом году ставка налога на дивиденды, удерживаемого на источнике выплаты, была снижена с 10 процентов до 5 процентов, а налоговые льготы для государственных и местных органов самоуправления, бюджетных организаций и публичных лиц юридического права, созданных от имени государства, по дивидендным доходам были заменены на налог по ставке 5 процентов.

"Это решение направлено на ускорение процесса превращения нашей страны в государство с благоприятной инвестиционной средой в регионе, стимулирование привлечения инвестиций в акции на капитальных рынках, а также на формирование стабильной и низкоставочной налоговой среды для инвесторов, не являющихся участниками капитальных рынков.

Согласно изменениям, вступившим в силу с этого года, с целью создания равных экономических условий для резидентов, ставка налога, удерживаемого на источнике выплаты с чистой прибыли постоянного представительства нерезидента, была снижена с 10 процентов до 5 процентов с суммы, переводимой этому нерезиденту", - говорится в информации Госслужбы.

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