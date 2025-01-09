ASCO ввело в эксплуатацию очередное крупнотоннажное судно с неограниченной дальностью плавания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), основываясь на результатах проведённых рыночных исследований, включила в свой флот очередной танкер типа Aframax с неограниченной дальностью плавания, ранее эксплуатируемый компанией Capital Maritime and Trading Corp.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с передачей танкера представители ASCO и компании Capital Maritime and Trading Corp подписали соответствующие документы.

Отмечается, что новый танкер имеет дедвейт в 115 500 тонн, длину 249,95 метра, ширину 44 метра и высоту борта 21,2 метра. Скорость судна составляет до 16 узлов. Танкер построен в соответствии с последними стандартами для обеспечения безопасной и эффективной транспортировки нефти и нефтепродуктов, отвечает международным экологическим требованиям, экономичен в потреблении топлива и оснащён передовыми системами безопасности.

Приобретение этого танкера, на 100 процентов принадлежащего ASCO, было профинансировано за счёт прибыли компании, средств, полученных от размещения облигаций на внутреннем рынке, а также кредитов, привлечённых в местных банках.

Следует отметить, что судно по контракту передано в тайм-чартер сроком на 3 года бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras, что обеспечивает его эксплуатацию в указанный период.

После передачи танкер успешно доставил первый груз из Бразилии в Сингапур и Малайзию. В ближайшие дни планируется его следующий рейс из Малайзии в Саудовскую Аравию.

Добавим, что с 2023 года в международных водах было введено в эксплуатацию семь крупнотоннажных судов, включая пять танкеров типа Aframax и два сухогруза типа Handysize. Четыре из этих танкеров были приобретены совместным предприятием, созданным ASCO и SOCAR.

Расширение деятельности за пределами Каспийского моря и, таким образом, вклад в экономику страны посредством экспорта отечественных судоходных услуг являются одними из основных целей ASCO, и работа в этом направлении будет продолжена в последующие периоды.

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