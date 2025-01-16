Страны-члены ОТГ обладают множеством возможностей для расширения таможенных служб - Сезаи Учармак

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) имеют множество возможностей для расширения таможенных и торговых услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра торговли и глава таможенной администрации Турции Сезаи Учармак во время выступления на X заседании глав таможенных служб стран-членов ОТГ.

Он отметил, что в каждой стране есть определенные стандарты, и изменить их сразу довольно сложно.

"Ещё одним препятствием для торговли является неправильное понимание связи между товаром и его перевозчиком. Если мы решим эту проблему, думаю, что некоторые вопросы могут быть устранены. Мы все участвуем в заседаниях Всемирной таможенной организации. У них есть свои программы и стратегии. Если нам удастся их принять и внедрить в нашу торговую практику, это будет полезно для нас.

Хотя между нами уже существует ряд соглашений, расширение сотрудничества в сфере торговли откроет новые возможности для каждой из стран", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит Х заседание глав таможенных служб стран-членов ОТГ. В рамках заседания ожидается подписание различных соглашений.

Напомним, что IX заседание руководителей таможенных служб ОТГ состоялось в декабре 2023 года в столице Узбекистана - Ташкенте.

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