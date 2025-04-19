В январе-феврале этого года внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществили торговые операции с партнерами из 144 странах мира, экспортировали продукцию в 85 стран и импортировали из 138 стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

С учетом статистически оценочной стоимости экспортируемых сырой нефти и природного газа, зарегистрированных в таможенных органах, но не прошедших полное оформление, внешнеторговый оборот страны за январь-февраль 2025 года составил 8211,2 миллиона долларов США.

4073,2 миллиона долларов или 49,6 процента торгового оборота составила стоимость экспортированной из страны продукции, а 4138,0 миллиона долларов (50,4 процента) - стоимость импортной продукции, в результате чего отрицательное торговое сальдо составило 64,8 миллиона долларов. По сравнению с январем-февралем 2024 года внешнеторговый оборот вырос на 27,2 процента в фактических ценах и на 9,2 процента в реальном выражении. Импорт вырос на 39,0 процента в реальном выражении, а экспорт снизился на 8,9 процента.

Экспорт ненефтегазовых товаров в январе-феврале 2025 года составил 485,0 миллиона долларов и увеличился на 6,6 процента в фактических ценах по сравнению с январем-февралем 2024 года, снизившись на 12,6 процента в реальном выражении.

Согласно данным, поступившим из Государственного таможенного комитета, 25,6 процента внешнеторгового оборота страны пришлось на Италию, 11,3 процента - Турцию, 11,2 процента - Россию, 8,4 процента - Китай, 5,5 процента - Германию, 2,7 процента - Австралию, 2,6 процента - Чехию, 2,4 процента - Великобританию, по 2,1 процента - Хорватию и Мексику, 2,0 процента - Румынию, 1,7 процента - Грузию, 1,6 процента - Грецию, по 1,5 процента - Швейцарию и Болгарию, по 1,3 процента - Ирландию и Португалию, по 1,2 процента - Бразилию, Иран и США, 1,1 процента - Канаду, 1,0 процента - Украину, 9,5 процента - торговые операции с другими странами.

46,3 процента экспорта пришлось на Италию, 12,0 процента - Турцию, 6,0 процента - Германию, 4,7 процента - Чехию, 3,9 процента - Хорватию, 3,5 процента - Румынию, 3,2 процента - Россию, по 2,7 процента - Грузию, Болгарию и Грецию, по 2,3 процента - Ирландию и Португалию 2,0 процента - Швейцарию, 1,5 процента - Соединенное Королевство, 1,0 процента - Сербию, 0,9 процента - Украину, 0,3 процента - Казахстан, по 0,2 процента - Китай, Беларусь, США, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, а 1,0 процента - другие страны.

В стоимостном объеме экспорта ненефтегазовой продукции преобладает доля товаров, отправленных в Россию (31,1%), Турцию (17,1%), Грузию (10,9%), Швейцарию (9,0%), Украину (8,5%), Казахстан (2,5%), Беларусь (2,2%), США (2,1%), Израиль (2,1%), Германию (1,7%), Объединенные Арабские Эмираты (1,7%), Туркменистан (1,3%), Узбекистан (1,1%) и Италию (1,1%).

Из общей стоимости импортированной в страну продукции 20,5% пришлось на Россию, 17,8% - на Китай, 10,4% - на Турцию, 5,8% - на Австралию, 4,8% - на Германию, 4,5% - на Мексику, 3,4% - на Соединенное Королевство, 2,6% - на Бразилию, 2,5% - на Иран, по 2,3% - на США и Канаду, 1,8% - на Италию, по 1,4% - на Казахстан, Узбекистан и Корею, по 1,3% - на Беларусь и Японию, по 1,1% - на Украину и Туркменистан, по 1,0% - на Индию и Швейцарию, а также 10,3% - на импортные операции с другими странами.

В январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт свежих фруктов из основных видов продукции вырос на 23,3 процента, сахара - на 59,3 процента, консервированных фруктов и овощей - на 9,0 процента, растительных масел - на 25,6 процента, чая - на 24,9 процента, минеральных удобрений - на 5,4 процента, цементного клинкера - на 26,8 процента, труб из черных металлов - на 81,5 процента, прутья из черных металлов - на 43,4 процента, экспорт свежих овощей сократился на 0,2 процента, фруктовых и овощных соков - на 36,3 процента, табака - на 70,9 процента, маргарина, других пищевых смесей - на 38,6 процента, натуральных виноградных вин и виноградного сусла - на 27,3 процента, картофеля - на 71,5 процента, хлопкового волокна - на 26,8 процента, полипропилена - на 25,9 процента, полиэтилена - на 1,9 процента, электроэнергии - на 51,7 процента, необработанного алюминия - на 21,6 процента, хлопчатобумажной пряжи - на 18,4 процента, бентонитовой глины - на 16,4 процента.

По сравнению с январем-февралем 2024 года импорт пшеницы в январе-феврале 2025 года вырос на 39,1 процента, сливочного масла, других молочных жиров - на 79,8 процента, сахара-сырца - на 86,8 процента, чая - на 72,9 процента, картофеля - на 0,2 процента, легковых автомобилей - на 27,3 процента, стального проката - на 30,2 процента, прутьев из черных металлов - в 2,7 раза, резиновых шин - на 19,2 процента, грузовых автомобилей - на 6,9 процента, полиэтилена - на 13,3 процента, автобусов - в 4,4 раза, полипропилена - на 11,2 процента.

Импорт свежих фруктов сократился на 16,9 процента, шоколада и шоколадных изделий - на 9,6 процента, растительных масел - на 52,5 процента, мучных кондитерских изделий - 19,6 процента, мяса птицы - на 13,6 процента, свежих овощей - 0,8 процента, говядины - 11,1 процента, лекарственных средств - 26,4 процента, труб из черных металлов - 31,3 процента, счетных машин, блоков и приборов - 18,5 процента, мебели - 34,3 процента, синтетических моющих средств - 20,4 процента, минеральных удобрений - 7,8 процента, стиральных машин - на 1,8 процента, бытовых кондиционеров - на 6,0 процента, угольников из черных металлов - на 2,0 процента, бытовых холодильников - на 4,1 процента, цемента - на 7,2 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!