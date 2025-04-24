К концу 2025 планируется начать производство спутника, который заменит "Туркмен Алем 52Е"

БАКУ /Trend/ - К концу 2025 планируется начать производство спутника-замены туркменского MonacoSat-1 (Туркмен Алем 52Е)

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент и главный исполнительный директор SSI-Monaco Ильхами Айгун в ходе конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

"В 2015 году мы запустили свой первый спутник — MonacoSat-1, который впоследствии стал известен как "Туркмен Алем 52Е" после того, как мы сдали две трети его мощности в аренду Туркменистану", — сказал Ильхами Айгун.

По его словам, срок службы спутника рассчитан до 2030 года, однако его необходимо заменить не позднее 2028 года.

"К конце этого года мы планируем начать производство спутника-замены, который также будет работать в Ku-диапазоне, охватывая тот же регион", — добавил Айгун. Он подчеркнул, что сейчас компания активно развивает новые проекты, включая MonacoSat-2.