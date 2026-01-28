Azerbaijani currency to world currency rates for January 28

BAKU, Azerbaijan, January 28. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for January 28, Trend reports via CBA.
The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.
The exchange rate for one euro was 2.0401 manat, one Turkish lira was 0.0392 manat, and 100 Russian rubles were 2.2295 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
2.0401
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1891
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
0.5753
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1194
|
1 Czech crown
|
CZK
|
0.0842
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2448
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.2732
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6316
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2179
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0186
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.3464
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.1931
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.2218
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.5493
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.2506
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.5511
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3376
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4663
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0194
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.5367
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.1009
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.177
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.014
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.6074
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.4858
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.4002
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.2295
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0173
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.349
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.4533
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3329
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.0392
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.0397
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.1144
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1.0233
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel
-