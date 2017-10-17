На WorldBuild Baku 2017 будут представлены национальные стенды четырех зарубежных стран (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Четыре зарубежные страны представят на XXIII Азербайджанской международной выставке «Строительство» WorldBuild Baku 2017 в Баку свои национальные стенды, сказал во вторник на пресс-конференции исполнительный директор компании ITE Group Эдвард Строон.

"В этом году на выставке будут представлены национальные стенды Германии, Ирана, ОАЭ и, впервые, Польши. Кроме того, на выставке большой делегацией будут представлены Турция и Китай", - сказал Строон.

По его словам, в целом на выставке примут участие 310 компаний из 28 стран мира.

"Треть участников являются азербайджанскими компаниями. Кроме того, я рад отметить, что треть компаний будут участвовать на выставке впервые", - сказал Строон.

В среду в Баку стартует крупнейшая выставка Прикаспийского региона в строительной области - WorldBuild Baku 2017.

Старт BakuBuild ознаменует собой начало работы в Баку Каспийской строительной недели, включающей также выставки Aquatherm Baku 2017 и Securika CIPS 2017.

Азербайджанские компании, среди которых производители, дистрибьюторы, компании, предоставляющие услуги в строительной сфере составляют 40 процентов экспонентов, что является отрадным фактом.

Выставка Aquatherm Baku 2016 собрала 66 компаний из 13 стран мира, среди которых Азербайджан, Иран, Кувейт, Турция, Франция и другие.

На выставке Securika CIPS 2016 принимают участие компании из Азербайджана, Казахстана , России, и других стран. Экспоненты продемонстрируют технические средства обеспечения безопасности, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, средства защиты информации, смарт-карты, ID-технологии, турникеты, систему контроля доступа, интегрированные системы безопасности.

(Автор: Анвар Мамедов)