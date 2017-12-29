Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Узбекистана за девять месяцев 2017 года увеличился на 16,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составил около 20 миллиардов долларов.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Узбекистана об основных направлениях монетарной политики на 2018 год, опубликованном в пятницу.

При этом объем экспорта товаров и услуг вырос на 25,6 процента и составил 10,4 миллиарда долларов, а объем импорта вырос на 8,4 процента и составил 9,6 миллиарда долларов.

Центробанк отмечает, что высокие темпы роста экспорта обеспечили экспорт продовольственных товаров (роста на 23,5 процента, доля в общем объеме экспорта 5,7 процента), энергоносителей и нефтепродуктов (11,3 и 13,4 процента), черных и цветных металлов (24,8 и 6,2 процента), машин и оборудования (60,5 и 2,4 процента), услуг (10,8 и 24,9 процента).

Вместе с тем экспорт хлопка снизился на 18,6 процента (доля 2,7 процента), химической продукции - на 2,2 процента (доля 6,3 процента).

"Рост импорта обуславливался увеличением импорта химической продукции (рост 5,6 процента, доля в общем объеме импорта 17,1 процента), энергоносителей и нефтепродуктов (13,5 и 5,2 процента), машин и оборудования (1,8 и 38,7 процента), услуг (22,5 и 7,3 процента). В то же время импорт продовольственных товаров снизился на 8,2 процента (доля в объеме импорта 10,2 процента)", - говорится в заявлении банка.

За данный период в общем объеме экспорта 15,7 процента пришлось на Российскую Федерацию, 14,3 процента - Китай, восемь процентов - Казахстан, шесть процентов - Турцию и 4,1 процента - Афганистан.

Доля России в общем объеме импорта составила 20,3 процента, Китая - 20,9 процента, Республики Корея - 9,2 процента, Казахстана - 7,5 процента, Турции - 4,8 процента, Германии - 4,7 процента и Украины - 1,3 процента.

Центробанк отмечает, что по итогам 2017 года ожидается сохранение динамики роста объемов экспорта и положительного сальдо внешнеторгового оборота.

Ранее президент Узбекистана сказал, что общий показатель экспорта Узбекистана в 2018 году ожидается на уровне 12,1 миллиарда долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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