Президент Ильхам Алиев расширил поддержку азербайджанских экспортеров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан будут организовываться покупательские миссии, а расходы на поддержку экспортных миссий и для исследования потенциальных рынков сбыта отечественной продукции будут увеличены.

Это предусмотрено указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в “Порядок определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

Поправки предусматривают введение нового понятия - покупательские миссии. Отмечается, что покупательские миссии - деятельность, организуемая для покупки ненефтяной продукции Азербайджана зарубежным лицом, который занимается импортом товаров или их дистрибуцией.

В состав покупательских миссий смогут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней. В каждой миссии покупателя может представлять только один человек.

Расходы по пребыванию в стране членов покупательской миссии берет на себя министерство экономики. Сюда также входят расходы на аренду помещений, где будет проходить встреча, на услуги перевода, а также транспортные расходы внутри страны, за исключением такси.

Согласно указу, также с 20 тысяч до 30 тысяч манатов увеличивается сумма, которую получают специализированные юридические и физические лица на проведение анализа зарубежных рынков.

Кроме того, с 10 до 25 повышается число экспортных миссий, которые можно организовать с участием азербайджанских предпринимателей в течение одного календарного года. С пяти до 10 повышается число международных ярмарок и выставок, где в течение одного календарного года могут принять участие азербайджанские предприниматели в качестве единого стенда.

Предприниматели, которые принимают участие в международных выставках и ярмарках в индивидуальном порядке, смогут получить финансовую поддержку в размере, составляющем 50 процентов от всех расходов, необходимых для участия, в том числе аренды и создания стенда, транспортных расходов и других. При этом максимальная сумма такой поддержки не должна превышать 10 тысяч манатов. До сегодняшнего дня покрывалось только 30 процентов расходов на сумму не более пяти тысяч манатов.

В то же время экспортеры ежегодно с первого февраля в течение 60 дней смогут обращаться за поддержкой для получения международного сертификата.

Стоимость поддержки не должна будет превышать 60 тысяч манатов и составлять не более 50 процентов от общей суммы расходов.

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