Открытие Узбекско-корейского торгового дома в Сеуле запланировано на март

БАКУ /Trend/ - Первый Узбекско-корейский торговый дом откроется в Сеуле в марте, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева.

"Мы готовы расширить прямые поставки в Республику Корея стратегических товаров, таких как урановый концентрат, цветные и редкоземельные металлы, а также кабельно-проводниковая продукция, хлопчатобумажная пряжа, готовые текстильные изделия, плодоовощная и другая востребованная продукция", - сказал министр.

По его словам, Узбекистан может закупать у Кореи высокотехнологичное оборудование для нужд промышленности республики. В этих целях узбекская сторона намерена активно использовать возможности Узбекско-корейского торгового дома в Сеуле, который начнет функционировать уже в марте.

Договоренности об открытии компанией "Узтрейд" совместно с южнокорейской Suwon торгового дома и шоу-рума в Сеуле, где будет представлена узбекская продукция, были достигнуты еще в ноябре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Корею.

Объемы двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Южной Кореей достигли 1,2 миллиарда долларов в год. Корейские компании принимают активное участие в развитии экономики Узбекистана.

На сегодняшний день в Узбекистане аккредитовано более 70 представительств корейских компаний, практически во всех отраслях экономики осуществляют деятельность 440 предприятий с корейскими инвестициями, объемы которых превысили пять миллиардов долларов.

В последние годы открыты новые направления партнерства, реализуется ряд совместных проектов в нефтегазовой отрасли, сферах энергетики, образования, информационных технологий, машиностроения, химической промышленности и других областях.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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