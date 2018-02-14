ООН поддержит дальнейшее экономическое развитие Азербайджана - Гулам Исагзаи (версия 2)

14 февраля 2018 11:31 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ООН обсудят дальнейшие шаги в рамках достижения целей устойчивого развития, сказал в среду журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи.

"Основной целью станет обсуждение дальнейших политических шагов, которые необходимо предпринять для достижения целей устойчивого развития, определения приоритетов. Мы считаем, что достижение целей устойчивого развития благоприятно скажется на обществе Азербайджана. Программы, которые мы планируем реализовать, важны для лиц с инвалидностью, женщин и детей. Речь здесь идет как о городском, так и о сельском населении. В целом мы хотим оказать поддержку экономическому развитию Азербайджана", - сказал Исагзаи.

По словам резидента-координатора, ООН в настоящее время продолжает работать с Азербайджаном по ряду проектов.

"В настоящее время нашей основной целью является поддержка Азербайджана в вопросе достижения целей устойчивого развития. Мы начали работу в данном направлении два года назад и у нас впереди еще 13 лет для достижения поставленной цели. Как вы знаете, программа запланирована до 2030 года, и мы продолжим работу в данном направлении", - сказал Исагзаи.

Цели устойчивого развития были приняты странами-членами ООН в рамках одноименного саммита, который прошел 25-27 сентября 2015 года. Всего определено 17 целей и 169 задач, которые должны быть реализованы в период с 2016-го по 2030 год. Для достижения Целей устойчивого развития в Азербайджане указом Президента Ильхама Алиева шестого октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Задача совета - привести в соответствие с Целями устойчивого развития государственные программы и стратегии, охватывающие социально-экономические сферы.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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