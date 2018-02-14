Агропромышленный комплекс Казахстана нуждается в дополнительном финансировании

14 февраля 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана нуждается в дополнительном финансировании, а также увеличении кредитования местными банками.

Об этом в среду на заседании коллегии министерства сельского хозяйства сказал замминистра Умирзак Шукеев.

В связи с этим Шукеев предложил ввести новую систему гарантий в сельском хозяйстве.

«Необходимо ввести новую систему страхования. То есть внутри отрасли надо создать условия, которые позволят банкам, не опасаясь, избегая больших рисков, вливать деньги в сектор», - сказал Шукеев.

По его словам, на сегодня АПК «задыхается» от недостатка финансирования.

«Нам нужно внести изменения в госпрограмму по поддержке АПК, чтобы увеличивать потоки денег», - сказал он.

Замминистра добавил, что на сегодня программа поддержки и развития АПК предусматривает триллион тенге, предыдущая программа предусматривала 1,4 триллиона тенге.

Вместе с этим Шукеев отметил, что банки значительно снизили объемы кредитования сельхозпредприятий.

(Автор: Али Мустафаев)

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