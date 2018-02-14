Российская компания начала изучение перспективных на медь площадей в Узбекистане

14 февраля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская группа компаний "Росгеоперспектива" приступила к изучению перспективных на золото и медь площадей в Навоийской области Узбекистана.

"Постановлением президента Узбекистана одобрено соглашение между Госкомгеологии и российской компанией на изучение (площадей). Инвестор приступил к реализации проекта", - сообщают российские СМИ со ссылкой на председательa Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам республики Бобура Исламовa.

Он уточнил, что в рамках соглашения российская компания создала операционную компанию Mistog.

В декабре 2017 года "Росгеоперспектива" и Госкомгеологии подписали соглашение на проведение геологического изучения и опытно-промышленную добычу на площадях Казахтау и Казахтау-1 в Навоийской области, перспективных на выявление месторождений меди и золота.

Ранее сообщалось, что российское ОАО «Тяжмаш» примет участие в строительстве медно-обогатительного комплекса на месторождении «Ешлик I» в Ташкентской области.

В настоящий момент единственным производителем меди в Узбекистане является АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" в Ташкентской области. Сырьевой базой предприятия, производящего около 100 тысяч тонн меди, являются месторождения медно-порфировых руд "Кальмакыр" и "Сары-Чеку". В августе минувшего года комбинат приступил к освоению медного месторождения "Дальнее" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов, предусматривается добыча открытым способом до 15 миллионов тонн руды в год.

Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и производству золота, урана, меди, калийных солей, фосфоритов и каолина. На территории страны открыто 1931 месторождение.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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