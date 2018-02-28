Голландские бизнесмены хотят выйти на аграрный рынок Узбекистана

28 февраля 2018 01:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Около 50 представителей более 30 голландских компаний примут участие в 13-й международной сельскохозяйственной выставке Agro World Uzbekistan 2018, которая пройдёт в середине марта 2018 года в Ташкенте, сообщает во вторник пресс-служба МИД Узбекистана.

Многие из этих компаний будут представлены на выставке своими стендами. Большинство компаний специализируются в сфере производства плодоовощной продукции, включая производство картофеля, тепличные хозяйства. Другие компании занимаются животноводством, в частности производством молочной продукции и птицеводством.

Как отмечает МИД. аграрная сфера является приоритетным направлением узбекско-нидерландского сотрудничества. Как отмечается, Нидерланды совместно с государственными структурами Узбекистана, исследовательскими институтами, частным сектором и при поддержке международных финансовых институтов могут внести весомый вклад в дальнейшее развитие плодоовощного и животноводческого секторов страны.

Основная задача выставки "AgroWorld Uzbekistan 2018" создать для аграриев платформе для эффективной деловой коммуникации с производителями продукции, оборудования для переработки, сельхозтехники, а также со специалистами смежных отраслей и с представителями государственных структур.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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