Китай увеличит импорт продукции из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Китай планирует увеличить объем импорта продукции из Казахстана. Об этом во вторник сказал журналистам посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй, передают казахстанские СМИ.

Он отметил, что в перечень такой продукции входят металлы, нефть и газ.

Дипломат добавил, что правительство его страны приняло решение активизировать сотрудничество с зарубежными странами, в том числе Казахстаном.

“Казахстан - наш стратегический партнер, дружественный сосед, надежный и искренний друг. Наши отношения складывались на протяжении нескольких тысячелетий, и мы будем работать в таком же духе как в политическом и экономическом, так и в гуманитарном направлениях. Я думаю, что у нас растет количество общих интересов, укрепляются основы наших отношений”, - сказал Чжан Ханьхуэй.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.