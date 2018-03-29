Свыше 30 компаний из Кыргызстана примут участие в акции в Москве

В торговых сетях города Москвы 30 марта проведут акцию "День кыргызских товаров". В рамках акции свою продукцию представят свыше 30 кыргызских компаний и производителей, передаёт агентство «Кабар».

«Проведение данной акции является важным мероприятием в свете необходимости продвижения кыргызской продукции на зарубежные рынки и практической реализации договоренностей по развитию кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества», – сказал на встрече с кыргызскими предпринимателями министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

Также на совещании сообщалось, что мероприятие предполагает организацию в торговых сетях города Москва специальных уголков кыргызской продукции, где каждый желающий посетитель торгового центра может попробовать продукцию Кыргызстана и получить информацию.

Кыргызские производители говорят, что такие мероприятия нужны и своевременны.

«Мы сможем показать наш качественный и экологически чистый продукт, и мы с удовольствием примем участие в данной акции», – сказали производители.

В середине декабря 2017 года в Бишкеке состоялась 6-ая кыргызско-российская межрегиональная конференция. В ходе мероприятия был подписан меморандум между Министерством экономики КР и известной торговой сетью РФ X5 Retail Group, о намерении последней закупать местную продукцию для размещения ее на полках магазинов.

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