ВБ и корейский фонд поддержат экологические проекты в Азербайджане

3 апреля 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) совместно с Корейским трастовым фондом зеленого развития поддержит правительство Азербайджана в деле очистки загрязненных территорий и ряда озер на Абшеронском полуострове.

Данный проект обсуждается в ходе семинара «Зеленое развитие», проходящего во вторник в Баку. Первая фаза проекта направлена на обмен опытом и знаниями.

Проект рассчитан на три года. На его реализацию Корейский трастовый фонд зеленого развития выделил грант в размере 600 тысяч долларов.

«Всемирный банк помог мобилизовать средства, которые выделило правительство Южной Кореи через трастовый фонд. Они будут использованы для того, чтобы повысить институциональный потенциал в области восстановления, реабилитации и экономического развития загрязненных территорий и провести исследования возможности такой реабилитации», - сказала Trend старший специалист по экологии представительства ВБ в Азербайджане Гюлана Гаджиева, добавив, что проект носит аналитический характер и не является инвестиционным.

По ее словам, на данный момент обсуждаются технические возможности реализации экологического проекта и экономические выгоды в результате их выполнения.

Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году.

(Автор: Илькин Шафиев)

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