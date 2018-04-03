Бизнес-кредиты в Unibank - теперь без комиссии!

3 апреля 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank дал старт новой кампании, в рамках которой предприниматели смогут получить без комиссии, сообщает банк во вторник.

"Хотите вложить большие деньги в бизнес? Сейчас вы можете получить бизнес-кредиты в Unibank на очень выгодных условиях. В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в Unibank сейчас проводится кредитная кампания. В рамках кампании, владельцы бизнеса смогут получить кредит суммой до 100 000 манатов с льготным периодом до 100 дней", - говорится в сообщении.

До 28 мая, владельцы бизнесов могут получить выгодный кредит для увеличения своего бизнеса:

  • Сумма кредита: до 100 000 манатов;

  • Льготный период: до 100 дней;

  • Эффективная процентная ставка: начиная с 10 процентов;

  • Комиссия: ноль процентов;

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира

- Бронирование счета в течение нескольких минут

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности

- Минимизация документооборота

- Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat.

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал, «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

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Azernews Newspaper
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