В Душанбе будет проведён очередной таджикско-французский бизнес форум

Вопросы проведения очередного таджикско-французского бизнес-форму обсуждены накануне в Париже, столице Французской Республики, передаёт в пятницу таджикское издание «Авеста».

Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, в Париже состоялась встреча посла Таджикистана во Франции Дж.Убайдулло с директором Ассоциации “MEDEF International”, г-жой Жералдин Лембле.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности сотрудничество в рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.

Обсуждены также вопросы сотрудничества в торгово-экономической, гидроэнергетической, сельскохозяйственной и туристической сферах.

Собеседники затронули также проведение очередного таджикско-французского бизнес-форума в Душанбе в 2018 году.

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