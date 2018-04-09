В руководстве Международного банка Азербайджана произошли изменения

9 апреля 2018 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялось первое заседание Наблюдательного Совета Международного банка Азербайджана (МБА) в новом составе. На заседании были рассмотрены финансовые результаты по итогам первого квартала 2018 года, состав и положения внутренних комитетов, организационная структура банка, назначение в правление банка двух новых членов и прочие текущие вопросы

Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Было отмечено, что при поддержке правительства Азербайджана МБА успешно завершил процесс оздоровления и сейчас находится на новой стадии развития – был восстановлен необходимый уровень капитализации, обеспечены устойчивое развитие и доходность банка. В результате проводимых мероприятий Международный банк Азербайджана завершил первый квартал 2018 года с прибылью. Проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности, внедрению современных стандартов корпоративного управления, совершенствованию кадровой политики банка, поддерживающего экономику страну и являющегося здоровым и сильным финансовым институтом. Как продолжение этих мероприятий, на заседании Наблюдательного совета были утверждены состав внутрибанковских комитетов и их новые положения. С целью институционального развития и оптимизации организационной структуры банка в соответствии с передовой практикой, было принято решение о создании ряда новых специализированных департаментов и реорганизации существующих структурных подразделений.

Заместитель председателя правления банка Агшин Амиров был назначен членом правления банка - главным администратором по рискам. Наби Алиев избран членом правления банка и назначен на пост заместителя председателя правления - главного финансового администратора.

Было отмечено, что ведутся работы по подготовке новой стратегии деятельности Международного банка Азербайджана, и подчеркнуто, что будут предприняты все необходимые шаги для достижения этих стратегических целей и обеспечения устойчивого развития банка в соответствии с передовой международной практикой.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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