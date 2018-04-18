Средства НФПП в закрывшихся азербайджанских банках составляют 150 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За последние годы в стране было закрыто 12 банков, являющихся уполномоченными организациями Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП). Как отметил во вторник на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев, общая сумма средств НФПП в данных банках составляла 200 миллионов манатов.

Часть данной суммы, по словам Абдуллаева, уже возвращена в Фонд страхования вкладов, который является ликвидатором данных банков.

"В настоящий момент мы ведем переговоры по возвращению этих средств или по передаче кредитов другим уполномоченным банкам. Около 40 миллионов средств по льготным кредитам, обслуживаемым ликвидированными банками, уже возвращены в ADIF. Мы ведем переговоры по их возвращению. Еще 10 миллионов манатов были напрямую перечислены на наш казначейский счет. Кроме того, мы также работаем над передачей остальных кредитов на исполнение другим банкам. Здесь уже есть предварительная договоренность", - сказал Абдуллаев.

Коснувшись средств НФПП в Demirbank, Абдуллаев отметил, что по линии этого банка Фонд выдал около 40 миллионов манатов льготных кредитов.

"Мы уже обратились в ADIF и в Палату надзора над финансовыми рынками Азербайджана, чтобы они дали разрешение на передачу кредитов по данным проектам другим банкам. Все эти проекты - рабочие, выплаты по кредитам своевременно возвращаются в ADIF", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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