В Азербайджане будут собирать грузовики ГАЗ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут осуществлять сборку малотоннажных грузовиков ГАЗ.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным в понедельник между ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш" в Баку.

Документ был подписан на церемонии с участием министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и находящегося в Баку министра экономического развития России Максима Орешкина.

Автомобили будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне.

Также в рамках церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между горнолыжным курортом "Шахдаг" и объединением курортов Северного Кавказа.

Отметим, что в настоящее время компания AzerMash также является совладельцем совместного с иранской компанией Iran Khodro автомобильного завода "Хазар" в Нефтчалинской промышленной зоне. Выпуск автомобилей на этом заводе начался в этом месяце. На заводе производятся автомобили под брендом "Хазар", а в будущем будет осуществляться сборка ряда моделей Peugeot и Renault. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов США, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с предшествующим годом.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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