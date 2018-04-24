Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 апреля состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 300 миллионов манатов, сообщает во вторник БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 23 мая 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 24 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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