Azer Turk Bank по случаю своего дня рождения запускает грандиозную кампанию

9 июля 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Государственный Azer Turk Bank 11 июля 2018 года отмечает 23-летие своей деятельности. В связи с этим, банк дал старт новой кампании под названием «Достигни большего с нами».

В рамках кампании, которая продлится 23 дня - с 9 по 31 июля, текущим и новым клиентам банка будет предоставлен ряд льгот на розничные банковские продукты.

Таким образом, в рамках кампании процентная ставка по все видам депозитов в национальной валюте увеличена на 1,1 процента. В случае если день рождения клиента, размещающего депозит, в июле, то процентная ставка по все видам депозитов в национальной валюте для него будет увеличена на 1,5 процента.

Помимо этого, при оформлении потребительских кредитов с клиентов, чей день рождения отмечается в июле, не удерживается комиссия в один процент.

Также, клиентам, родившимся в июле и обратившимся за получением пластиковой карты, со стороны банка будет подарена карта MC Gold.

Azer Turk Bank, празднующий свое 23-летие, предлагает грандиозные скидки на пластиковые карты. В рамках кампании, лица, заказывающие карты MC Gold и MC Platinum, оплатят лишь 23 процента от их стоимости. Отметим, что пластиковые карты можно заказать, обратившись в банк, или онлайн по ссылке http://azerturkbank.az/online/card/.

С более подробной информацией о кампании можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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