Глава Туркменистана поручил усилить контроль за уборкой пшеницы

14 июля 2018 10:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Туркменистане ученые обсуждают водную проблематику
Туркменистан 10:42
В Туркменистане выявлены случаи коррупции и взяточничества в химконцерне и агропроме
Туркменистан 10:30
Туркменистан приступает к производству бытовой техники
Бизнес 09:20
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил офис МФЕП (ФОТО)
Туркменистан 09:17
Туркменистан ведет переговоры с Турцией и Европой об аренде транспондеров своего спутника связи
ИКТ 09:16
Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Туркменистане
Казахстан 13 июля 17:31
Лента новостей
СМИ: более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета
Европа 10:58
В банковский сектор Узбекистана могут быть внедрены новые исламские банковские услуги
Бизнес 10:57
Ремонтные работы на Украинском кругу в Баку продолжатся еще неделю
Общество 10:56
Американская нефть 13 июля подорожала
Энергетика 10:53
Умерла первая жена Фрэнка Синатры
США 10:51
Социальная инженерия позволяет мошенникам зарабатывать миллионы долларов на теме криптовалюты
ИКТ 10:49
В Туркменистане ученые обсуждают водную проблематику
Туркменистан 10:42
В Туркменистане выявлены случаи коррупции и взяточничества в химконцерне и агропроме
Туркменистан 10:30
В Азербайджане может увеличиться число регистрантов домена «.az»
ИКТ 10:27