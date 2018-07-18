Узбекистан предоставит гражданам информацию о госфинансах

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Узбекистана выпустило первую публикацию «Бюджета для граждан», который предоставит своим гражданам в доступной и понятной форме информацию о государственных финансах, источниках формирования и направлениях расходования средств Государственного бюджета, передают "Новости Узбекистана".

В своем обращении к парламенту в декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев указал на необходимость обеспечения прозрачности доходов и расходов Государственного бюджета для народа. Открытость информации для общественности в полной мере соответствует сформулированному главой государства принципу: «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

В повышении эффективности механизмов взаимодействия с гражданами в бюджетных вопросах значимым направлением является обеспечение доступности информации для широких слоев населения с точки зрения содержания. Минфин признает, что до настоящего времени публикуемые бюджетные данные, как правило, не имели практического значения для большинства граждан.

Данная публикация составлена по утвержденному на 2018 год Государственному бюджету и раскрывает информацию о доходах бюджета, его приоритетах, финансировании социально значимых мероприятий и намечаемых целях в доступной для граждан форме с пояснениями и комментариями. Теперь «Бюджет для граждан» будет публиковаться на регулярной основе, что позволит гражданам не только получать информацию о Государственном бюджете, но и сформировать свое мнение о бюджетной политике государства, говорится в сообщении.

В публикации, в частности, отмечено, что в 2018 году ожидается повышение темпа роста ВВП. Рост цен остается высоким,что связано в основном с либерализацией валютной политики, начатой в 2017 году, и переходом на рыночные методы формирования цен на товары и услуги.

Рост ВВП ожидается обеспечить за счет капитальных вложений, расширения промышленного производства, развития сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также увеличения розничной торговли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.