Азербайджан приобрел у Китая свыше 100 наименований дорожной техники

23 июля 2018 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приобрело у Китая 112 наименований дорожной техники, сообщает ведомство в понедельник.

Презентация импортированной из Китая техники прошла сегодня в поселке Алят.

Начальник транспортного управления агентства Эльшан Джафаров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для поставок техники Китай выделил Азербайджану техническую помощь на 8,2 миллиона долларов.

Всего же, продолжил он, за шесть месяцев агентство импортировало в страну свыше 200 наименований различной дорожной техники из Китая, США, Беларуси и других стран.

“Мы также закупаем произведенную в Азербайджане технику, которую используем в дорожном хозяйстве. Местной продукции отдается большее предпочтение”, - сказал Джафаров, добавив, что азербайджанская техника отвечает необходимым стандартам.

В числе местной техники, которую использует агентство, машины для ремонта дорог, перевозки топлива, многофункциональные дизельные агрегаты, компрессоры, генераторы и сварочные аппараты.

(Автор: Самир Али)

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