В Латвии открылся Торговый дом Азербайджана (ФОТО)

23 июля 2018 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Латвии Риге открылся Торговый дом Азербайджана, сообщает в понедельник министерство экономики Азербайджана.

В церемонии открытия приняла участие азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экономики Сахибом Мамедовым.

Торговый дом поможет в продвижении продукции под брендом Made in Azerbaijan на латвийском рынке, окажет поддержку экспорту азербайджанской продукции и ее продаже в Латвии.

В Торговом доме также организована постоянная выставка азербайджанской продукции. Здесь представлены винная продукция, коньяки, водка, чай, соки, компоты и другие товары азербайджанских производителей, в том числе растительные масла, рис, фрукты и овощи, текстильная, косметическая, промышленная продукция и т.д.

Замминистра Сахиб Мамедов, выступая на церемонии, подчеркнул, что открытие Торгового дома является показателем значимости, которую главы двух государств придают развитию торгово-экономических связей.

Мамедов отметил, что отношения между Азербайджаном и Латвией развиваются успешно, а открытие Торгового дома станет толчком к дальнейшему развитию.

Он добавил, что в настоящее время азербайджанские инвестиции в Латвию составили 164 миллиона долларов, а Латвии в Азербайджан - 84 миллиона долларов. В Азербайджане действуют 40 компаний с латвийским капиталом.

В рамках мероприятия азербайджанские компании "Kaslar" и "Bina Aqro" подписали с латвийскими компаниями меморандумы взаимопонимания, подразумевающие экспорт местной продукции в Латвию.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией в первом полугодии 2018 года составил 15,1 миллиона долларов. На экспорт азербайджанской продукции пришлись 1,1 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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