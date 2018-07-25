Всемирный банк выделил Узбекистану очередной кредит

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк выделит Узбекистану очередной кредит в размере 20 миллионов долларов на модернизацию систем регистрации недвижимого имущества и кадастра, передаёт "Подробно.uz".

"На сегодняшний день в рамках проекта наняты международные и местные консалтинговые компании, совместно с которыми осуществляются разработка дизайна информационной системы, технических спецификаций, начата кампания по информированию общественности, разрабатывается методология оцифровки кадастровых документов, картографических и других архивных материалов", – отметили в Госкомгеокадастре.

Кроме того, ведутся работы по созданию новой открытой системы координат и созданию публичного геопортала на основе бесшовной растровой базовой карты, составленной по материалам космической съёмки и кадастровой индексной карты.

Реализация данного проекта обеспечит интеграцию геопространственных данных в структуру электронного правительства, доступ к геопространственным данным, их обмен и совместное использование на общенациональном уровне, качественное предоставление интерактивных государственных услуг государственным органам, субъектам предпринимательства и населению.

По оценкам экспертов, возможность открытого доступа к данным реестра прав и кадастра недвижимого имущества будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Узбекистане.

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