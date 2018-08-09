Обнародованы доходы транспортных компаний Казахстана

9 августа 2018 19:18 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
KAZENERGY о причинах удорожания дизтоплива в Казахстане
Энергетика 14:05
«Тенгизшевройл» обнародовала объёмы прямых финансовых выплат Казахстану
Энергетика 11:11
Национальная валюта Казахстана ослабла на 6,3 тенге
Казахстан 10:05
Эксплуатационный грузооборот по Казахстанским железным дорогам увеличился
Бизнес 8 августа 18:59
В Актюбинской области Казахстана строится газоперерабатывающий завод
Энергетика 8 августа 18:47
Китайская компания построит в Казахстане завода по производству нейлона
Бизнес 8 августа 18:24
Лента новостей
Азербайджанский текстильный парк расширяет объемы и географию экспорта
Бизнес 20:33
На конкурсе «Кубок моря-2018» проведены артиллерийские стрельбы по воздушным целям (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 20:18
Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций
Арабские страны 20:01
Узбекистан построит в Таджикистане современный медицинский комплекс
Бизнес 20:00
Создан Оргкомитет в связи с проведением в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 19:54
Nike не планирует налаживать производство в Узбекистане? (Эксклюзив)
Бизнес 19:40
Экономические связи между Тегераном и Баку расширяются – иранский министр
Экономика 19:26
SOCAR о возможности выкупа турецких активов компании EWE
Энергетика 19:07
Азербайджанская буровая компания намерена расширять деятельность в Бангладеш
Энергетика 19:05