Официальный курс маната к мировым валютам на 21 августа (Версия 2)

21 августа 2018 10:39 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:17)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9602 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

21.08.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9602

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2513

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0569

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8307

1 бразильский реал

1 BRL

0.4282

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1177

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1521

1 чешская крона

1 CZK

0.0762

1 чилийский песо

1 CLP

0.2541

1 китайский юань

1 CNY

0.2485

1 датская крона

1 DKK

0.2628

1 грузинский лари

1 GEL

0.6668

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0244

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1815

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1862

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7199

1 израильский шекель

1 ILS

0.4656

1 канадский доллар

1 CAD

1.3052

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6095

1 казахский тенге

1 KZT

0.0047

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1132

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4152

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0897

1 молдавская лея

1 MDL

0.1013

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.202

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0215

1 польский злотый

1 PLN

0.4552

1 российский рубль

1 RUB

0.0254

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.244

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3617

1 турецкая лира

1 TRY

0.2796

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0554

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0614

100 японских иен

100 JPY

1.5448

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1335

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