Официальный курс маната к мировым валютам на 21 августа (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9602 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют 21.08.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9602 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2513 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0569 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8307 1 бразильский реал 1 BRL 0.4282 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1177 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1521 1 чешская крона 1 CZK 0.0762 1 чилийский песо 1 CLP 0.2541 1 китайский юань 1 CNY 0.2485 1 датская крона 1 DKK 0.2628 1 грузинский лари 1 GEL 0.6668 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0244 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1815 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0117 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1862 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7199 1 израильский шекель 1 ILS 0.4656 1 канадский доллар 1 CAD 1.3052 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6095 1 казахский тенге 1 KZT 0.0047 1 киргизский сом 1 KGS 0.0245 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1132 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4152 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0897 1 молдавская лея 1 MDL 0.1013 1 египетский фунт 1 EGP 0.0949 1 норвежская крона 1 NOK 0.202 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0215 1 польский злотый 1 PLN 0.4552 1 российский рубль 1 RUB 0.0254 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.244 1 саудовский риал 1 SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3617 1 турецкая лира 1 TRY 0.2796 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0554 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1804 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0614 100 японских иен 100 JPY 1.5448 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1335

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