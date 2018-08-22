В регионе Казахстана будет реализовано 10 проектов по рекультивации земель

БАКУ /Trend/ - В Акмолинской области Казахстана согласовано 10 проектов по рекультивации нарушенных земель на общей площади около 644 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Изменения в структуре рельефа, экологическое состояние почв и материнских пород, последствия проведения горнодобывающих, геологоразведочных, строительных работ не проходят для земли бесследно. Для улучшения условий окружающей среды и восстановления продуктивности нарушенных земель требуется проводить их рекультивацию.

«Биологическая рекультивация представляет собой комплекс мероприятий по созданию благоприятного водно-воздушного и питательного режимов почвы для сельскохозяйственных и лесных культур. Она охватывает внедрение севооборотов, насыщенных культурами на сидеральные удобрения, внесение повышенных норм органических и минеральных удобрений, мульчирование. Процесс рекультивации обычно включает в себя два главных этапа - технический и биологический. При этом, как утверждают экологи, самыми сложными в восстановлении являются земли, которые применялись для складирования и захоронения токсичных отходов. Для этой категории необходима специальная рекультивация, которая может длиться годами, сроки которых зависят от вида отходов и тяжести воздействия на землю», - рассказали в ведомстве.

Сама разработка проекта рекультивации - это сложный и многоступенчатый процесс, в котором принимают участие специалисты из разных областей.

Для рекультивации нарушенных земель, восстановления деградированных земельных угодий используется почва, снятая при проведении горнодобывающих, геологоразведочных, строительных и других работ, путем ее нанесения на малопродуктивные участки или участки без почвенного покрова.

«На сегодняшний день, процедура согласования проекта рекультивации является государственной услугой. На основании стандарта она оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам», - добавили в ведомстве.

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