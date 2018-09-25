Азербайджанский Rabitabank будет предоставлять владельцам бизнеса льготные кредиты в манатах

БАКУ /Trend/ - Rabitabank, являющийся одним из ведущих банков страны по бизнес-кредитам, планирует выделить предпринимателям кредиты, начинающиеся с процентной ставкой 8 процентов годовых.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в целях расширения бизнеса предпринимателей Rabitabank предлагает клиентам кредиты в манатах на долгосрочных и льготных условиях при поддержке Азербайджанского фонда ипотечных и кредитных гарантий . Фонд в 2018 году одобрил процедуру предоставления кредитных гарантий и субсидирования процентных ставок для поддержки развития ненефтяного сектора и предпринимательства, и Rabitabank был избран уполномоченным банком Фонда по кредитным гарантиям.

Согласно новым утвержденным правилам, Фонд предоставит гарантии кредитам, полученным в манатах, и часть процентов будет выделена Фондом банку в форме субсидии. В результате предприниматели смогут получить кредиты, гарантированные Фондом, по льготным процентным ставкам.

В рамках сотрудничества с Фондом Rabitabank может выделить предпринимателям кредиты в манатах и с низкой процентной ставкой на сумму 30 тысяч – 5 миллионов манатов.

Для этого предприниматель может получить информацию о соответствии условиям предоставления гарантии Фонда, обращаясь в любой филиал Rabitabank.

Имеющий 25 банковскую историю Rabitabank, как один из крупнейших банков страны, предоставляет услуги своим клиентам 25 сервисной сетью, а также посредством 65 банкоматов. Для получения более подробной информации о предоставляемых услугах, продуктах и выгодных кампаниях банка достаточно посетить сайт www.133.az или позвонить в Справочный центр по номеру 133.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.