«Большая четвёрка» аудиторских компаний поможет Узбекистану в разработке налогового кодекса

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства финансов и при поддержке британской аудиторской компании Deloitte была проведена видеоконференция между экспертами рабочей группы по разработке проекта налогового кодекса Узбекистана и экспертами по глобальной налоговой политике и администрированию компании Deloitte.

Особое внимание было уделено вопросу отнесения в зачет суммы НДС по приобретаемым основным средствам, объектам незавершенного строительства и нематериальным активам. Напомним, что введение указанного порядка предусматривается с 1 января 2019 года в рамках концепции совершенствования налоговой политики Узбекистана.

В рамках видеоконференции эксперты поделились европейским опытом, а также практикой применения механизма зачета в других странах. Другим актуальным вопросом, поднятым в ходе обсуждения, является механизм внедрения упрощенного порядка начисления НДС.

Данная встреча является первой из серии запланированных министерством финансов встреч. Так, 12 октября текущего года запланировано проведение аналогичной встречи с экспертами «Большой четвёрки» - крупными международными профессиональными компаниями, оказывающими услуги в области консалтинга и аудита, - по актуальным вопросам налогообложения нерезидентов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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