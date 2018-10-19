Узбекистан и Россия заключили соглашения на сумму свыше $27 млрд.

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия по итогам Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества подписали 785 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму 27,1 миллиарда долларов, передаёт "Подробно.uz".

В частности, в сфере отраслевой кооперации между региональными предприятиями Узбекистана и России заключено 242 соглашения по вопросам торгово-экономического сотрудничества на 1,2 миллиарда долларов и 136 соглашений в сфере реализации совместных инвестиционных проектов на 1,4 миллиарда долларов.

Особо следует отметить достигнутые договоренности о создании агрокомплекса по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции годовой мощность 65,7 тысячи тонн между администрацией Сурхандарьинской области и ООО "ЭКО Культура" (Ставропольский край, Россия).

Кроме того, подписано соглашение по организации на территории СЭЗ "Навои" совместного предприятия по сборке современных видов автокранов с годовой мощностью 100 единиц и стоимостью 10 миллионов долларов с созданием 50 рабочих мест между ООО "ИМЗ Автокран" (Ивановская область) и администрацией Навоийской области.

Еще один крупный проект – соглашение по организации торгового дома в Уфе стоимостью 800 тысяч долларов с доставкой плодоовощной продукции по принципу "зеленого коридора". Годовой оборот торгового дома составит 45 миллионов долларов в год. Объект планируется оснастить холодильными камерами на 15 тысяч тонн (I этап), транспортными средствами в количестве 10 единиц. Проект будет реализован при участии оптово-распределительного центра "Зурбазар" (Башкортостан) и хокимията Самаркандской области.

В сфере финансово-банковских отношений парафировано 6 соглашений на 864,6 миллиона долларов, в их числе соглашения между Национальным банком внешнеэкономической деятельности и ПАО "Сбербанк России" о выделении кредитной линии на 200 миллионов долларов, между АКБ "Узпромстройбанк" и ПАО "Газпромбанк" о сотрудничестве на 3,5 миллиарда рублей (50 миллионов долларов).

Также заключено 600 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 1,76 миллиарда долларов и 185 соглашений в инвестиционной сфере на 25,3 миллиарда долларов.

В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных узбекско-российских предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров в Узбекистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.