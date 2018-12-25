В Азербайджане определены новые критерии категорий предпринимательства

25 декабря 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены новые критерии микро-, малых, средних и крупных предприятий. Соответствующий документ утвердил Кабинет министров Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Ранее категории предпринимателей в стране делились на малые, средние и крупные предприятия, новые критерии добавили также категорию микропредприятий. Сюда подпадают компании с численностью сотрудников в один-десять человек и ежегодным доходом до 200 тысяч манатов.

Изменились также критерии размера штата сотрудников и ежегодного дохода для каждой категории. Так, если раньше под малым предприятием подразумевалась компания со штатом менее 25 человек и ежегодным доходом до 125 тысяч манатов, то сейчас эти показатели составляют 11-50 человек и 200 тысяч – три миллиона манатов соответственно.

В категорию средних предприятий входят компании со штатом 51-250 человек (ранее 25-125 человек) и ежегодным доходом в 30 миллионов манатов (120 тысяч – 1,25 миллиона манатов), в категорию крупных предприятий – со штатом свыше 251 человека (ранее более 125 человек) и ежегодным доходом свыше 30 миллионов манатов (ранее свыше 1,25 миллиона манатов).

Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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