В Азербайджане повысят эффективность госнадзора в сферах налогов и пищевой безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повысят эффективность государственного надзора в сферах налогов и пищевой безопасности. Это станет возможным благодаря сотрудничеству министерства по налогам и Агентства пищевой безопасности, сообщает Trend со ссылкой на налоговое ведомство страны.

Соответствующий меморандум в среду подписали руководители обоих ведомств - министр по налогам Микаил Джаббаров и председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

Меморандум, в частности, предусматривает обмен информацией о субъектах и их объектах, действующих в сфере производства, переработки и оборота пищевой продукции, а также продукции, подлежащей фитосанитарному и ветеринарному надзору​.

Стороны также расширят сотрудничество для привлечения к налогообложению всех субъектов, функционирующих в сфере пищевой промышленности.

В рамках сотрудничества предусматривается обмен информацией о лицах, привлеченных к работе без заключения трудового договора, фактах и случаях продажи безакцизных товаров или товаров с поддельными акцизами, продаже не маркированных, но требующих обязательной маркировки товаров.

Также стороны будут осуществлять совместные мероприятия по просвещению предпринимателей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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