Транспортный сектор Азербайджана перевез более 2 млрд пассажиров

23 января 2019 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортный сектор Азербайджана в 2018 году оказал услуги 2002,8 миллиона человек, что по сравнению с 2017 годом больше на 1,5 процента, сообщает в среду Trend.

88,2 процента пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, 11,5 процента – метро, остальная часть – другими видами транспорта.

Железнодорожным транспортом в 2018 году перевезено 13,7 миллиона тонн грузов и два миллиона 785,4 тысячи пассажиров, по сравнению с 2017 годом грузоперевозки сократились на 5,7 процента, перевозки пассажиров - на 11,8 процента.

Грузоперевозки морским транспортом в 2018 года составили 8236,1 тысячи тонн, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 1,3 процента. Количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта за 2018 год, по сравнению с 2017 годом сократилось на 8,2 процента и составило 15,7 тысячи человек.

Автомобильным транспортом в 2018 году было перевезено 149,3 миллиона тонн грузов и 1766,6 миллиона пассажиров, что по сравнению с 2017 годом больше на 3,1 и 1,5 процента соответственно. 96,1 процента пассажиров пользовались автобусами, 3,9 процента – услугами такси.

На 0,9 процента выросло количество пассажиров, которые пользовались услугами метро, и составило 231 миллион человек.

Воздушный транспорт в 2018 году перевез 2399,1 тысячи пассажиров, что по сравнению с 2017 годом больше на 1,7 процента. 99,9 процента перевозок осуществлялись государственными транспортными средствами, 0,1 процента – транспортном частных компаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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