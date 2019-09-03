Голландские компании проявляют коммерческий интерес к агросектору Азербайджана - министерство (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Аграрный сектор Азербайджана предоставляет широкие коммерческие возможности голландским компаниям, сказали Trend в министерстве иностранных дел Нидерландов.

"Учитывая приоритет, который Азербайджан придает усилиям по диверсификации своей экономики, и опыт Нидерландов в этой области, сельское хозяйство обладает самым большим потенциалом", - сказали в министерстве.

Более того, в МИД Нидерландов сообщили, что осенью текущего года планируют организовать сельскохозяйственный семинар в Баку, посвященный теме "Устойчивое сельское хозяйство для производства здоровой пищи".

"На этом семинаре мы планируем объединить компании, министерства и институты, а также университеты и образовательные организации обеих наших стран, поскольку наш опыт показывает, что устойчивое решение проблем сельского хозяйства возможно только при тесном сотрудничестве этих структур", - сказали в МИД.

Далее, говоря о товарообороте, в МИД Нидерландов отметили, что торговля тепличной технологией, семенами, молочными продуктами, а также мясом обладает наибольшим потенциалом.

"Благодаря усилиям нашего министерства, организации RVO (которая оказывает поддержку голландским компаниям-экспортерам) и нашему посольству в Баку, мы активно поддерживаем международную торговлю и инвестиции. Отдельным компаниям оказывается помощь в поиске соответствующих партнеров и соответствующих торговых сетей в Азербайджане, организуются такие мероприятия, а также поощряются контакты между правительственными учреждениями, особенно между министерствами сельского хозяйства, как в Нидерландах, так и в Азербайджане. С 2016 года мы каждый год участвуем в голландском павильоне в Caspian Agro", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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